Екс-нападник збірної України Девіч виступатиме за клуб із Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Колишній форвард збірної України Марко Девіч знайшов новий клуб після завершення виступів за ФК “Вадуц”, передає УНН.
Про підписання контракту з ФК “Сабах” оголосив клуб із Баку. Угода розрахована на два роки.
Наразі “Сабах” готується до дебюту у вищому дивізіоні чемпіонату Азербайджану.
Відзначимо, що в чемпіонаті України Девіч виступав за такі клуби, як “Волинь”, “Металіст” і “Шахтар”. Останнім клубом колишнього форварда національної команди був “Вадуц” з Ліхтенштейну, за який українець виступав протягом сезону.
Зазначимо, що за “Вадуц” із Ліхтенштейну Девіч забив 16 голів і віддав десять гольових передач в 33 зіграних матчах.