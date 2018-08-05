Экс-нападающий сборной Украины Девич будет выступать за клуб из Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Бывший форвард сборной Украины Марко Девич нашел новый клуб после завершения выступлений за ФК “Вадуц”, передает УНН.
О подписании контракта с ФК “Сабах” объявил клуб из Баку. Соглашение рассчитано на два года.
Сейчас “Сабах” готовится к дебюту в высшем дивизионе чемпионата Азербайджана.
Отметим, что в чемпионате Украины Девич выступал за такие клубы, как “Волынь”, “Металлист” и “Шахтер”. Последним клубом бывшего форварда национальной команды был “Вадуц” из Лихтенштейна, по украинец выступал в течение сезона.
Отметим, что за “Вадуц” из Лихтенштейна Девич забил 16 голов и отдал десять голевых передач в 33 сыгранных матчах.