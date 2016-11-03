Екс-начальника комунального підприємства судитимуть у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Запорізька місцева прокуратура направила до суду справу щодо колишнього начальника одного з комунальних підприємств, який, зловживаючи службовим становищем, розпорядився коштами на користь третьої особи на понад два млн гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Колишній керівник комунального підприємства під час процедури закупівлі по об’єкту “Реконструкція Палацу спорту „Юність“ у Запоріжжі” підписав дві додаткові угоди, які збільшили договірну ціну на окремі одиниці обладнання на 2 млн 155 тис. грн та стали підставою для перерахунку завищеної суми на користь одного з підприємств міста.
Відтак, Запорізька місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт за ч.2 ст.364 КК України.