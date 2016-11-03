Экс-начальника коммунального предприятия будут судить в Запорожье

Бывший руководитель коммунального предприятия во время процедуры закупки по объекту "Реконструкция Дворца спорта "Юность" в Запорожье" подписал два дополнительных соглашения, которые увеличили договорную цену на отдельные единицы оборудования на 2 млн 155 тыс. грн и стали основанием для перевода завышенной суммы в пользу одного из предприятий города.

Поэтому Запорожская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч.2 ст.364 УК Украины.