Экс-начальника коммунального предприятия будут судить в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Запорожская местная прокуратура направила в суд дело в отношении бывшего начальника одного из коммунальных предприятий, который, злоупотребляя служебным положением, распорядился средствами в пользу третьего лица на более двух млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры.
Бывший руководитель коммунального предприятия во время процедуры закупки по объекту "Реконструкция Дворца спорта "Юность" в Запорожье" подписал два дополнительных соглашения, которые увеличили договорную цену на отдельные единицы оборудования на 2 млн 155 тыс. грн и стали основанием для перевода завышенной суммы в пользу одного из предприятий города.
Поэтому Запорожская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч.2 ст.364 УК Украины.