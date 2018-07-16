Януковича зрадила частина військовослужбовців ЗСУ – екс-начальник охорони

"Мені подзвонив генерал Шуляк (екс-командувач внутрішніх військ - ред.) і сказав, що в нього є інформація про те, що із військової частини "Десна" висунулася бронетехніка в кількості 10 одиниць у сторону президента. Інформацію він отримав, наскільки я розумію, від своїх колег по службі, які на той момент служили там. Десь за місяць до тієї події, про яку я розповідаю, ходили розмови, що, скоріш за все, Збройні сили частково зрадили президента Януковича", - повідомив він.



Нагадаємо, 26 червня суд у справі державної зради В.Януковича допитав як свідка Ганну Герман.



Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.