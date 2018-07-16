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Януковича зрадила частина військовослужбовців ЗСУ – екс-начальник охорони

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Колишній начальник охорони безпеки екс-президента України Віктора Януковича Костянтин Кобзар повідомив, що ще за місяць до подій на Майдані ходили розмови, що частина військовослужбовців Збройних сил України зрадили екс-президента. Про це він повідомив по відеоконференцзв’язку як свідок сторони захисту у межах кримінального провадження у справі про держзраду Януковича в Оболонському районному суді Києва, передає УНН.

"Мені подзвонив генерал Шуляк (екс-командувач внутрішніх військ - ред.) і сказав, що в нього є інформація про те, що із військової частини "Десна" висунулася бронетехніка в кількості 10 одиниць у сторону президента. Інформацію він отримав, наскільки я розумію, від своїх колег по службі, які на той момент служили там. Десь за місяць до тієї події, про яку я розповідаю, ходили розмови, що, скоріш за все, Збройні сили частково зрадили президента Януковича", - повідомив він.

Нагадаємо, 26 червня суд у справі державної зради В.Януковича допитав як свідка Ганну Герман.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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