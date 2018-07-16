Януковича предала часть военнослужащих ВСУ – экс-начальник охраны

"Мне позвонил генерал Шуляк (экс-командующий внутренних войск - ред.) и сказал, что у него есть информация о том, что из воинской части "Десна" выдвинулась бронетехника в количестве 10 единиц в сторону президента. Информацию он получил, насколько я понимаю, от своих коллег по службе, которые на тот момент служили там. Где-то за месяц до этого события, о котором я рассказываю, ходили разговоры, что, скорее всего, Вооруженные силы частично предали президента Януковича", - сообщил он.



Напомним, 26 июня суд по делу о государственной измене В.Януковича допросил в качестве свидетеля Анну Герман.



Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.