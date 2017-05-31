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Екс-міністр агрополітики М.Присяжнюк може перебувати у Росії – С.Горбатюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Колишній міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк, підозрюваний у незаконному заволодінні коштами Аграрного фонду, може перебувати у Російській Федерації. Про це сказав в ефірі телеканалу ZIK начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає УНН.

Екс-міністр агрополітики М.Присяжнюк може перебувати у Росії – С.Горбатюк

“Є непідтверджені дані оперативних підрозділів, що він (М.Присяжнюк — ред.) перебуває в Російській Федерації”, — сказав С.Горбатюк, відповідаючи на запитання про те, де може наразі перебувати екс-міністр аграрної політики та продовольства.

За його словами, Росія підтвердила, що у них 80% підозрюваних у справі Майдану, починаючи від екс-працівників правоохоронних органів і до колишніх високопосадовців, справи стосовно яких розслідує Департамент спеціальних розслідувань ГПУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ не передавала справу екс-міністра АПК М.Присяжнюка до НАБУ

Нагадаємо, 7 квітня 2014 року колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколу Присяжнюка оголосили у міждержавний розшук.

Генпрокуратура підозрює екс-високопосадовця у заволодінні коштами Аграрного фонду у сумі майже 540 млн грн, що були виділені державою для закупівлі об’єктів державного цінового регулювання цукру-піску.

У березні 2014 року співробітники ГУБОЗ МВС України спільно з Генеральною прокуратурою під час обшуків вилучили у М.Присяжнюка 286 тис. дол., 659 тис. грн, кілька наручних годинників відомих світових брендів.

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