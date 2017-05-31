Экс-министр агрополитики Н.Присяжнюк может находиться в России - С.Горбатюк

"Есть неподтвержденные данные оперативных подразделений, что он (Присяжнюк - ред.) находится в Российской Федерации", - сказал С.Горбатюк, отвечая на вопрос о том, где может сейчас находиться экс-министр аграрной политики и продовольствия.

По его словам, Россия подтвердила, что у них 80% подозреваемых по делу Майдана, начиная от экс-сотрудников правоохранительных органов и в бывших высокопоставленных чиновников, дела в отношении которых расследует Департамент специальных расследований ГПУ.

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Напомним, 7 апреля 2014 бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка объявили в межгосударственный розыск.

Генпрокуратура подозревает экс-чиновника в завладении средствами Аграрного фонда в сумме почти 540 млн грн, выделенных государством на приобретение объектов государственного ценового регулирования сахара-песка.

В марте 2014 сотрудники ГУБОП МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой во время обысков изъяли у Присяжнюка 286 тыс. долл., 659 тыс. грн, несколько наручных часов известных мировых брендов.