Екс-міліціонера, який через необережність застрілив колегу, засудили на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Колишнього дільничного інспектора міліції Ізяславського районного відділу визнано винним у вбивстві через необережність та засуджено до 5-ти років позбавлення волі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Хмельницької області.
"Залишено без змін вирок Шепетівського міськрайонного суду, яким колишнього дільничного інспектора міліції Ізяславського районного відділу УМВС України в області визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність) та особі призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронець, якого під час слідства звільнено з органів внутрішніх справ, у квітні 2015 року, по завершенню чергування у складі добової слідчо-оперативної групи, не здав табельну зброю – пістолет системи Макарова та разом із іншим дільничним інспектором уночі на території Шепетівського району спільно розпивав алкогольні напої.
Перебуваючи під впливом спиртного, колега спробував дістати з кобури табельну зброю обвинуваченого. Намагаючись припинити такі дії, він, перетягуючи пістолет, здійснив постріл, яким смертельно поранив свого товариша по службі.
Апеляційну скаргу адвоката на обвинувальних вирок суду першої інстанції апеляційним судом Хмельницької області залишено без задоволення.
Вирок суду набрав законної сили.
Як повідомляв УНН 24 травня, двох поліцейських на Вінниччині викрили на організації наркоугруповання.