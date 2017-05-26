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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-милиционера, который по неосторожности застрелил коллегу, осудили в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 10592 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Бывший участковый инспектор милиции Изяславского районного отдела признан виновным в убийстве по неосторожности и приговорен к 5-ти годам лишения свободы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.

Экс-милиционера, который по неосторожности застрелил коллегу, осудили в Хмельницкой области

"Оставлен без изменений приговор Шепетовского горрайонного суда, по которому бывший участковый инспектор милиции Изяславского районного отдела УМВД Украины в области признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности), и ему назначено наказание в виде 5-ти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Милиционер, которого во время следствия был уволен из органов внутренних дел, в апреле 2015 года, по завершении дежурства в составе суточной следственно-оперативной группы, не сдал табельное оружие - пистолет системы Макарова, и вместе с другим участковым инспектором ночью на территории Шепетовского района совместно распивал алкогольные напитки.

Находясь под влиянием спиртного, коллега попытался достать из кобуры табельное оружие обвиняемого. Пытаясь прекратить такие действия, он, перетаскивая пистолет, выстрелил, чем смертельно ранил своего сослуживца.

Апелляционную жалобу адвоката на обвинительный приговор суда первой инстанции апелляционый суд Хмельницкой области оставил без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщал УНН 24 мая, двоих полицейских в Винницкой области разоблачили в организации наркогруппировки.

Украинские Национальные Новости

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