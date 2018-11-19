Екс-мер Нью-Йорка подарував альма-матер 1,8 млрд доларів США

“Я дарую 1,8 млрд доларів університету Джонса Гопкінса в якості фінансової допомоги, тому відтепер прийняття в нього студентів буде проводитися наосліп (процедура, при якій не враховується фінансовий стан абітурієнта). Я хочу відкрити ті ж двері можливостей, які були у мене для поколінь талановитих студентів, незважаючи на їх фінансове становище”, — написав він.

У присвяченій своєму рішенню авторській колонці в The New York Times Блумберґ поскаржився на дискримінацію в американських університетах, де перевага віддається тим абітурієнтам, які можуть оплатити своє навчання. За його словами, внесені ним гроші збільшать фінансування на прийняття нових студентів до університету на 30% (до 6,1 млрд доларів). За його думки, це зрівняє ціну, необхідну для навчання, і кількість студентів.

Університет Джонса Гопкінса — приватний дослідницький університет, заснований Джонсом Гопкінсом у місті Балтимор, штат Меріленд, США. Це один із найбільш цитованих університетів у світі, другий після Массачусетського технологічного університету за обсягом військових проектів у США. В університету Джонса Хопкінса є філії у Болоньї і Нанкіні. Блумберґ закінчив Університет Джонса Гопкінса і Гарвардську школу бізнесу в 1964 році. Він займав пост мера Нью-Йорка в 2002 — 2013 роках. У січні 2014 року його став спецпосланцем ООН із питань міст та змін клімату.

Як раніше інформував УНН, колишній мер Нью-Йорка і мільярдер Майкл Блумберг не пізніше лютого 2018 року визначиться, чи буде він балотуватися в президенти США в 2020 році.