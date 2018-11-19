Экс-мэр Нью-Йорка пожертвовал альма-матер 1,8 млрд долларов США

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Киев  •  УНН

 • 11433 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что жертвует университету Джонса Хопкинса, в котором получал образование, 1,8 млрд долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог бизнесмена в Twitter.

Я жертвую 1,8 млрд долларов университету Джонса Хопкинса в качестве финансовой помощи, поэтому отныне принятие в него студентов будет проводиться вслепую (процедура, при которой не учитывается финансовое состояние абитуриента). Я хочу открыть ту же дверь возможностей, которые были у меня, для поколений талантливых студентов, несмотря на их финансовое положение", — написал он.

В посвященной своему решению авторской колонке в The New York Times Блумберг пожаловался на дискриминацию в американских университетах, где предпочтение отдается тем абитуриентам, которые могут оплатить свое обучение. По его словам, внесенные им деньги увеличат финансирование на принятие новых студентов в университет на 30% (до 6,1 млрд долларов). По его мнению, это уравняет цену, необходимую для обучения, и количество студентов.

Университет Джонса Хопкинса — частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор, штат Мэриленд, США. Это один из самых цитируемых университетов в мире, второй после Массачусетского технологического университета по объему военных проектов в США. В университете Джонса Хопкинса есть филиалы в Болонье и Нанкине. Блумберг окончил Университет Джонса Хопкинса и Гарвардскую школу бизнеса в 1964 году. Он занимал пост мэра Нью-Йорка в 2002 — 2013 годах. В января 2014 года его стал спецпосланником ООН по вопросам городов и изменений климата.

Как ранее информировал УНН, бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг не позднее февраля 2018 года определится, будет ли он баллотироваться в президенты США в 2020 году.

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