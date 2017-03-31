Екс-лідерку Південної Кореї заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Колишнього президента Південної Кореї Пак Кін Хе заарештували за обвинуваченням у корупції, зловживанні владою, завдання незаконного тиску і розголошення державних таємниць, передає УНН з посиланням на Yonhap.
“Суд Сеула після багатогодинних слухань рано вранці 31 березня за корейським часом ухвалив рішення про затримання й арешт обвинуваченої,” — йдеться у повідомленні.
Зазначають, що Пак Кін Хе в залі суду відмовилася від коментарів.
Як повідомляв УНН, 27 березня прокуратура Південної Кореї почала вимагати арешту екс-президента Пак Кін Хе.
Так, 20 листопада минулого року прокуратура республіки пред’явила офіційні звинувачення давній близькій подрузі президента Чхве Сун Силь, яку звинуватили у тому, що вона використовувала тісні зв’язки з президентом для того, щоб примушувати південнокорейські компанії до багатомільйонних пожертвувань на користь імовірно благодійних організацій, фондів яких вона згодом збагачувалась сама.
Нагадаємо, Конституційний суд Південної Кореї 10 березня, виніс остаточне рішення про відсторонення від влади президента країни Пак Кін Хе через корупційний скандал.