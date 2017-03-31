Экс-лидера Южной Кореи арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе арестовали по обвинению в коррупции, злоупотреблении властью, задача незаконного давления и разглашение государственных тайн, передает УНН со ссылкой на Yonhap.
"Суд Сеула после многочасовых слушаний рано утром 31 марта при корейским время принял решение о задержании и аресте обвиняемого", - говорится в сообщении.
Отмечают, что Пак Кын Хе в зале суда отказалась от комментариев.
Как сообщал УНН, 27 марта прокуратура Южной Кореи начала требовать ареста экс-президента Пак Кын Хе.
Так, 20 ноября прошлого года прокуратура республики предъявила официальные обвинения давний близкой подруге президента Чхве Сун Силь, которую обвинили в том, что она использовала тесные связи с президентом для того, чтобы заставлять южнокорейские компании к многомиллионным пожертвований в пользу вероятно благотворительных организаций , фонды которых она впоследствии обогащалась сама.
Напомним, Конституционный суд Южной Кореи 10 марта, вынес окончательное решение о отстранения от власти президента страны Пак Кын Хе за коррупционного скандала.