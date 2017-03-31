Экс-лидера Южной Кореи арестовали

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44326 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103329 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158707 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117407 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117128 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112916 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104543 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107146 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103633 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154158 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Экс-лидера Южной Кореи арестовали

Экс-лидера Южной Кореи арестовали

Киев  •  УНН

 • 12711 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе арестовали по обвинению в коррупции, злоупотреблении властью, задача незаконного давления и разглашение государственных тайн, передает УНН со ссылкой на Yonhap.

"Суд Сеула после многочасовых слушаний рано утром 31 марта при корейским время принял решение о задержании и аресте обвиняемого", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Пак Кын Хе в зале суда отказалась от комментариев.

Как сообщал УНН, 27 марта прокуратура Южной Кореи начала требовать ареста экс-президента Пак Кын Хе.

Так, 20 ноября прошлого года прокуратура республики предъявила официальные обвинения давний близкой подруге президента Чхве Сун Силь, которую обвинили в том, что она использовала тесные связи с президентом для того, чтобы заставлять южнокорейские компании к многомиллионным пожертвований в пользу вероятно благотворительных организаций , фонды которых она впоследствии обогащалась сама.

Напомним, Конституционный суд Южной Кореи 10 марта, вынес окончательное решение о отстранения от власти президента страны Пак Кын Хе за коррупционного скандала.

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