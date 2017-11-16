Екс-лідер Каталонії вважає себе досі легітимним

"Я можу лише (законно - ред.) перестати бути президентом, якщо відбудуться такі обставини", - сказав він під час виступу на телебаченні, маючи на увазі смерть, втрату довіри або невиконання обов'язків президента.

Каталонський лідер додав, що має "обов'язок продовжувати виконувати повноваження, які були надані йому законно в результаті виборів 27 вересня" у 2015 році.

Він також розповів, що члени його родини зіткнулися з переслідуванням в Іспанії, а родичі інших колишніх лідерів каталонського уряду отримують погрози.

Нагадаємо, раніше Карлес Пучдемон та Карме Форкадель подали скарги до Європейського суду з прав людини на дії уряду Мадрида, через те що Конституційний суд Іспанії заборонив проведення пленарного засідання, щодо обговорення питання незалежності Каталонії.