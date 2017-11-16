Экс-лидер Каталонии считает себя все еще легитимным

"Я могу только (законно - ред.) перестать быть президентом, если произойдут такие обстоятельства", - сказал он во время выступления на телевидении, имея в виду смерть, потерю доверия или невыполнение обязанностей президента.

Каталонский лидер добавил, что "обязанность продолжать выполнять полномочия, предоставленные ему законно в результате выборов 27 сентября" в 2015 году.

Он также рассказал, что члены его семьи столкнулись с преследованием в Испании, а родственники других бывших лидеров каталонского правительства получают угрозы.

Напомним, ранее Карлес Пучдемон и Карме Форкадель подали жалобы в Европейский суд по правам человека на действия правительства Мадрида, потому что Конституционный суд Испании запретил проведение пленарного заседания, по обсуждению вопроса независимости Каталонии.