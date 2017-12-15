Екс-командира київського “Беркута” Кусюка також підозрюють у підривній діяльності на користь РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури у межах кримінального провадження щодо розгону студентів Євромайдану у 2013 році перевіряє можливий факт надання колишнім керівником київського “Беркута” Сергієм Кусюком допомоги Росії у підривній діяльності проти України. Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва, передає УНН.
“У межах кримінального провадження також перевіряється можливий факт надання колишнім командиром ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві, Кусюком С.М. та колишніми співробітниками БМОП „Беркут“ ГУМВС України в Донецькій області допомоги Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України”, — йдеться у рішенні суду.
Нагадаємо, ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальне провадження щодо розгону активістів Євромайдану на Майдані Незалежності у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України направляла запит до Російської Федерації щодо видачі колишнього командира київського “Беркута” Сергія Кусюка.
Згодом ГПУ отримала від РФ офіційну відмову в екстрадиції Кусюка, оскільки він отримав російське громадянство.
У ГПУ також повідомляли, що колишньому командиру полку київського “Беркуту” Сергію Кусюку повідомлено про підозру у семи кримінальних провадженнях.