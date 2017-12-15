Экс-командира киевского "Беркута" Кусюка также подозревают в подрывной деятельности в пользу РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Департамент специальных расследований Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по разгону студентов евромайдан в 2013 году проверяет возможную факт предоставления бывшим руководителем киевского "Беркута" Сергеем Кусюком помощи России в подрывной деятельности против Украины. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева, передает УНН.
"В рамках уголовного производства также проверяется возможный факт предоставления бывшим командиром ПМОП" Беркут ", подчиненного ГУ МВД Украины в г.. Киеве, Кусюком С.М. и бывшими сотрудниками БМОН "Беркут" ГУМВД Украины в Донецкой области помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в решении суда.
Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по разгону активистов евромайдан на Майдане Независимости в ночь с 29 на 30 ноября 2013.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины направляла запрос в Российской Федерации о выдаче бывшего командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка.
Впоследствии ГПУ получила от РФ официальный отказ в экстрадиции Кусюка, поскольку он получил российское гражданство.
В ГПУ также сообщали, что бывшему командиру полка киевского "Беркута" Сергею Кусюку сообщено о подозрении в семи уголовных производствах.