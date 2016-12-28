Екс-керівника Інституту сільського господарства НААН судитимуть за півмільйона грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Слідчі прокуратури завершили досудове розслідування та направили до суду справу щодо колишнього керівника Інституту сільського господарства Національної академії аграрних наук України, підозрюваного в одержанні півмільйона гривень хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
У серпні 2016 року виконуючого обов’язки директора інституту викрили співробітники обласної прокуратури спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Одеській області під час одержання 500 тис. грн хабара.
Вказану суму директор вимагав та отримав від керівника структурного підрозділу цієї установи за уникнення перевірки підприємства та збереження його на посаді.
Обвинувальний акт наразі призначено до розгляду по суті в Овідіопольському районному суді.