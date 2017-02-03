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Екс-керівник банку “Михайлівський”: заява ФГВФО про оцінку активів банку нагадує “лист з Простоквашино”

Київ • УНН

 • 19498 перегляди

Екс-менеджмент банку “Михайлівський” ретельно проаналізував кожен пункт заяви Фонду гарантування вкладів фізосіб про активи банку. Про це повідомив екс-глава правління банку “Михайлівський” Ігор Дорошенко, передає УНН.

Екс-керівник банку “Михайлівський”: заява ФГВФО про оцінку активів банку нагадує “лист з Простоквашино”

На його переконання, їх оцінка активів банку “Михайлівський” яскраво демонструє весь масштаб некомпетентності.

Перше, на що він звернув увагу, це залучення з боку Фонду маловідомих на ринку оцінювачів майна.

“Якби Фонду гарантування вкладів потрібно було отримати об’єктивну оцінку активів банку „Михайлівський“, він би залучив до проведення аудиту відомих і авторитетних оцінювачів, а не посилався на маловідомі суб’єкти і їх цифри, здобуті в ручному режимі. Вся ця „інвентаризація“ нагадує банальну схему з розбазарювання майна. Усвідомлено занижується оцінка, щоб потім продати його за за сущі копійки своїм”, — зазначив він.

Крім того, І. Дорошенко запропонував Фонду гарантування, перед публікацією таких гучних заяв, звіритися з даними Національного банку, особливо з куратором НБУ, який тривалий час знаходився в банку “Михайлівський”, контролюючи всі операції банку.

“Банк „Михайлівський“ щодня надавав Національному банку України звіти про роботу банку, його фінансовий стан та зміну всіх статей балансу. Аналізом і передачею цих звітів займався куратор від НБУ. Не думаю, що для Фонду було складно отримати цю інформацію і не підставляти своєю інформацією в першу чергу НБУ”, — зазначив він.

Екс-глава правління банку вважає, що Фонд навмисно завищив загальну суму активів до 5 млрд грн, оскільки така цифра ніколи не фігурувала у звітах банку.

“Ніколи за 2016 рік активи банку не наближалися до позначки в 5 млрд грн. Звідки Фонд взяв цю цифру, мені невідомо. Завжди сума активів коливалася в районі 3 млрд грн. У своєму аналізі Фонд або навмисне спотворив цифру, або помилково її вказав. Втім, і той, і інший варіант свідчить лише про низький рівень компетентності авторів цієї заяви.

Було б доречно, якби Фонд звернувся до тих цифр, які він публікував на своєму сайті після введення тимчасової адміністрації в банк. Зараз вся інформація про активи банках на дату введення тимчасової адміністрації із зрозумілих причин зачищена на сайті Фонду.

Я нагадаю їм, що на момент введення тимчасової адміністрації сума активів становила 3,033 млрд грн, з них: 88 млн грн в касі і на рахунках інших банків; 134 млн грн основних засобів та 878 млн грн кредитний портфель фізосіб, який Фонд оцінив в нуль з тієї причини, що він його “не бачить” (нібито не може знайти кредитні договори).

Під час оцінки кредитного портфеля юросіб, Фонд застосував улюблену схему, напрацьовану на “Приваті”. Там, де ринкова вартість портфеля становила 1,337 млрд грн, оцінювачі “зобразили” 59,47 млн грн. Їх зрозуміти нескладно. Під страхом відкликання ліцензій ще й не таке можна намалювати.

Заява Фонду в цілому нагадує “лист з Простоквашино”. Хаотичні цифри розкидані по тексту, без аргументів, пояснень і уточнень. Наприклад, в заяві Фонду сума коштів на кореспондентських рахунках не збігається з тією сумою, яка була зафіксована в момент введення тимчасової адміністрації. Швидше за все, Фонд взяв цифру, станом на поточний момент, і навіть не спромігся уточнити період.

за даними прес-служби І.Дорошенка

 

Велике питання по зазначеній Фондом сумі в 138 млн грн (нібито загальна сума оцінки активів).

Навіть якщо взяти суму високоліквідних активів на дату введення тимчасової адміністрації і скласти з цифрою “оцінки” кредитного портфеля юридичних осіб 59,47 млн грн (цифра з прес-релізу Фонду), то виходить 146, 72 млн грн, а не 138, 13 млн грн.

Але є ж і інші активи у банку. Куди поділися основні засоби — 134 млн грн? Адже, банк мав широку мережу відділень, а це меблі, техніка і т.д. Фонд оцінив всі ці основні засоби в суму 30,50 млн грн. Але якщо додати і цю цифру, то вже виходить 185 млн грн, а не 138 млн грн.

Те, що у Фонду є якісь прогалини в юридичному відділі — не так страшно. Все-таки, є суди, які можуть вказати на некомпетентність співробітників. Але те, що Фонд плутається в трьох цифрах — насторожує“, — підкреслив І. Дорошенко.

З приводу звинувачення Фонду в тому, що у банку не було майна у власності, І. Дорошенко зазначив, що не без участі Фонду і НБУ, нинішній бізнес просто не може собі цього дозволити.

“Банківська система переживала різні періоди, але ніколи ще не перебувала в такому приниженому становищі. Напевно, не секрет, що за часів економічної кризи, жодна розсудлива людина не стане розкидатися грошима, якщо є можливість заощадити. Намагаючись оптимізувати витрати, бізнес давно перейшов на оренду приміщень, тому нічого надприродного тут немає.

Щодо "старої комп’ютерної техніки" і "комутаторів", дивно, що вони взагалі залишилися. Справа в тому, що під час введення тимчасової адміністрації ніякого акту-передачі не було, відповідно обліку після травня 2016 року теж не було.

Я не хочу стверджувати, що майно банку було розкрадено, але вказаний Фондом перелік майна наводить на думку, що майном не змогли розпорядитися з розумом. Особливо вражає епітет „стара“ щодо техніки, яка була у банку. Банк проіснував менше трьох років, активно розвивався, тому завжди купувалася нова. Висновки Фонду вельми не логічні”, — підкреслив він.

Резюмуючи І.Дорошенко вказав на те, що Фонд маніпулює даними для того, щоб ввести людей в оману.

“Фонд заявляє, що активів банку не вистачає для виплати вкладникам їхніх грошей. Нагадаю, що Фонд виплачує гарантовані суми внесків не за рахунок вартості активів банку, а за свій рахунок. Тому навіть навмисно занижена оцінка активів, зроблена на замовлення, ніяк не повинна заважати в отриманні людьми своїх гарантованих сум вкладів.

Крім того, банк до останнього був ліквідний і повертав клієнтам всі їхні кошти на першу ж вимогу, аж до введення тимчасової адміністрації. Це говорить про те, що у банку на достатньому рівні була ліквідність. Саме Фонд вже 8 місяців одноосібно управляє банком і чомусь тільки зараз заговорив про недостатність ліквідного майна.

Про умисел Фонду свідчить той факт, що він свідомо спотворює дійсність і маніпулює поняттями.

У своєму прес-релізі Фонд вказує, що керівництво банку „вивело“ кредитний портфель на фінансові компанії. Уточнюю, банк не вивів портфель, роздрібний портфель банку викупили його клієнти, таким чином захистивши свої вкладення в сумі, що не гарантується ФГВФО.

Є всі рішення судів, на всіх етапах, які повністю підтвердили правомірність цієї угоди. Якби цей портфель не був викуплений клієнтами за свої реальні, живі гроші в травні 2016- го, то після того як він потрапив би в ФГВФО, його б давно розтягнули. Зараз, фактично, ФГВФО намагається всіма силами забрати і „випатрати“ цей портфель, не визнаючи існуючі рішення судів тільки з тієї причини, що не згодні з ними.

Замість того, щоб визнати свої помилки, Фонд шукає підстави для відмови у виплатах. Ось і вся суть зробленої заяви Фондом.

Це просто безглузде пояснення того, чому Фонд не виплачує гарантовані державою кошти людям”, — резюмував І.Дорошенко.

Нагадаємо, Фонд гарантування провів оцінку активів банку “Михайлівський”.

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