Экс-руководитель банка "Михайловский": заявление ФГВФЛ об оценке активов банка напоминает "письмо из Простоквашино"

По его убеждению, их оценка активов банка "Михайловский" ярко демонстрирует весь масштаб некомпетентности.

Первое, на что он обратил внимание, это привлечение со стороны Фонда малоизвестных на рынке оценщиков имущества.

"Если бы Фонду гарантирования вкладов нужно было получить объективную оценку активов банка "Михайловский", он бы привлек к проведению аудита известных и авторитетных оценщиков, а не ссылался на малоизвестные субъекты и их цифры, полученные в ручном режиме. Вся эта "инвентаризация" напоминает банальную схему с имущества. Осознанно занижается оценка, чтобы потом продать его за сущие копейки своим", - отметил он.

Кроме того, И.Дорошенко предложил Фонду гарантирования, перед публикацией таких громких заявлений, свериться с данными Национального банка, особенно с куратором НБУ, который долгое время находился в банке "Михайловский", контролируя все операции банка.

"Банк "Михайловский" ежедневно предоставлял Национальному банку Украины отчеты о работе банка, его финансовом состоянии и изменении всех статей баланса. Анализом и передачей этих отчетов занимался куратор от НБУ. Не думаю, что для Фонда было сложно получить эту информацию и не подставлять своей информацией в первую очередь НБУ", - отметил он.

Экс-глава правления банка считает, что Фонд намеренно завысил сумму активов в 5 млрд грн, поскольку такая цифра никогда не фигурировала в отчетах банка.

"Никогда за 2016 год активы банка не приближались к отметке в 5 млрд грн. Откуда Фонд взял эту цифру, мне неизвестно. Всегда сумма активов колебалась в районе 3 млрд грн. В своем анализе Фонд или умышленно исказил цифру, или ошибочно ее указал. Впрочем, и тот, и другой вариант свидетельствует лишь о низком уровне компетентности авторов этого заявления.

Было бы уместно, если бы Фонд обратился к тем цифрам, которые он публиковал на своем сайте после введения временной администрации в банк. Сейчас вся информация об активах банках на дату введения временной администрации по понятным причинам зачищена на сайте Фонда.

Я напомню им, что на момент введения временной администрации сумма активов составила 3,033 млрд грн, из них: 88 млн грн в кассе и на счетах других банков; 134 млн грн основных средств и 878 млн грн кредитный портфель физлиц, который Фонд оценил в ноль по той причине, что он его "не видит" (якобы не может найти кредитные договоры).

При оценке кредитного портфеля юрлиц, Фонд применил любимую схему, наработанную на "Привате". Там, где рыночная стоимость портфеля составила 1,337 млрд грн, оценщики "изобразили" 59,47 млн грн грн. Их понять несложно. Под страхом отзыва лицензий еще и не такое можно нарисовать.

Заявление Фонда в целом напоминает "письмо из Простоквашино". Хаотические цифры разбросаны по тексту, без аргументов, объяснений и уточнений. Например, в заявлении Фонда сумма средств на корреспондентских счетах не совпадает с той суммой, которая была зафиксирована в момент введения временной администрации. Скорее всего, Фонд взял цифру, по состоянию на текущий момент, и даже не удосужился уточнить период.

по данным пресс-службы И.Дорошенко

Большой вопрос по указанной Фондом сумме в 138 млн грн (якобы общая сумма оценки активов).

Даже если сумму высоколиквидных активов на дату введения временной администрации и сложить с цифрой "оценки" кредитного портфеля юридических лиц 59,47 млн грн (цифра из пресс-релиза Фонда), то получается 146,72 млн грн, а не 138,13 млн грн.

Но есть же и другие активы в банке. Куда делись основные средства - 134 млн грн? Ведь банк имел широкую сеть отделений, а это мебель, техника и т.д. Фонд оценил все эти основные средства в сумме 30,50 млн грн. Но если добавить и эту цифру, то уже получается 185 млн грн, а не 138 млн грн.

То, что у Фонда есть какие-то пробелы в юридическом отделе - не так страшно. Все-таки, есть суды, которые могут указать на некомпетентность сотрудников. Но то, что Фонд путается в трех цифрах - настораживает , - подчеркнул И.Дорошенко.

По поводу обвинения Фонда в том, что в банке не было имущества в собственности, И. Дорошенко отметил, что не без участия Фонда и НБУ, нынешний бизнес просто не может себе этого позволить.

"Банковская система переживала разные периоды, но никогда еще не находилась в таком униженном положении. Наверное, не секрет, что во времена экономического кризиса, ни один здравомыслящий человек не станет разбрасываться деньгами, если есть возможность сэкономить. Пытаясь оптимизировать расходы, бизнес давно перешел на аренду помещений, поэтому ничего сверхъестественного здесь нет.

Относительно "старой компьютерной техники" и "коммутаторов", странно, что они вообще остались. Дело в том, что при введении временной администрации никакого акта-передачи не было, соответственно учета по май 2016 тоже не было.

Я не хочу утверждать, что имущество банка было разворовано, но указанный Фондом перечень имущества наводит на мысль, что имуществом не смогли распорядиться с умом. Особенно поражает эпитет "старая" относительно техники, которая была в банке. Банк просуществовал менее трех лет, активно развивался, поэтому всегда покупалась новая. Выводы Фонда весьма не логические", - подчеркнул он.

Резюмируя И.Дорошенко указал на то, что Фонд манипулирует данными для того, чтобы ввести людей в заблуждение.

"Фонд заявляет, что активов банка не хватает для выплаты вкладчикам их денег. Напомню, что Фонд выплачивает гарантированные суммы взносов не за счет стоимости активов банка, а за свой счет. Поэтому даже намеренно заниженная оценка активов, сделанная на заказ, никак не должна мешать в получении людьми своих гарантированных сумм вкладов.

Кроме того, банк до последнего был ликвидный и возвращал клиентам все их средства по первому требованию, вплоть до введения временной администрации. Это говорит о том, что в банке на достаточном уровне была ликвидность. Именно Фонд уже 8 месяцев единолично управляет банком и почему-то только сейчас заговорил о недостаточности ликвидного имущества.

Об умысле Фонда свидетельствует тот факт, что он сознательно искажает действительность и манипулирует понятиями.

В своем пресс-релизе Фонд указывает, что руководство банка "вывело" кредитный портфель на финансовые компании. Уточняю, банк не вывел портфель, розничный портфель банка выкупили его клиенты, таким образом защитив свои вложения в сумме, не гарантируется ФГВФЛ.

Есть все решения судов, на всех этапах, которые полностью подтвердили правомерность этой сделки. Если бы этот портфель ни был выкуплен клиентами за свои реальные, живые деньги в мае 2016-го, то после того как он попал бы в ФГВФЛ, его бы давно растащили. Сейчас фактически ФГВФЛ пытается всеми силами забрать и "выпотрошить" этот портфель, не признавая существующие решения судов только по той причине, что не согласны с ними.

Вместо того, чтобы признать свои ошибки, Фонд ищет основания для отказа в выплатах. Вот и вся суть сделанного заявления Фондом.

Это просто нелепое объяснение того, почему Фонд не выплачивает гарантированные государством средства людям", - резюмировал И.Дорошенко.

Напомним, Фонд гарантирования провел оценку активов банка "Михайловский".