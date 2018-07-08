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Екс-гравець НБА загинув під час перестрілки з поліцейськими

Екс-гравець НБА загинув під час перестрілки з поліцейськими

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Легкий форвард Тайлер Ханнікат був знайдений мертвим у своєму домі після перестрілки з поліцейськими, передає УНН з посиланням на Eurohoops та сайт БК "Хімкі".

Поліцейські отримали дзвінок від матері американського баскетболіста, яка повідомила про неадекватну поведінку сина. Натомість 27-річний чоловік забарикадувався від поліції в своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Коли офіцери прибули на місце події, чоловік почав стріляти і змусив поліцейських відкрити у відповідь вогонь.

Зазначається, що після проникнення в будинок поліцейських спецназу чоловіка знайшли мертвим. Наразі розслідування триває.

Варто відзначити, що Ханніката обрали на драфті НБА-2011 під 35 піком. Перші два сезони він провів в "Сакраменто Кінгз" після чого продовжив кар'єру в Європі. Останній сезон американець відіграв за підмосковні "Хімкі" з яким виступав у найпрестижнішому клубному чемпіонаті Старого світу Євролізі. В його активі виграний Єврокубок сезону 2014-15 років та чемпіонство в НБА D-ліга (2012-13).

Як повідомляв УНН, олімпійський чемпіон з баскетболу Джеймс став одноклубником Михайлюка.

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