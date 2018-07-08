Экс-игрок НБА погиб во время перестрелки с полицейскими

Полицейские получили звонок от матери американского баскетболиста, которая сообщила о неадекватном поведении сына. При этом 27-летний мужчина забаррикадировался от полиции в своем доме в Лос-Анджелесе.

Когда офицеры прибыли на место происшествия, мужчина начал стрелять и заставил полицейских открыть ответный огонь.

Отмечается, что после проникновения в дом полицейских спецназа мужчину нашли мертвым. Расследование продолжается.

Стоит отметить, что Ханниката выбрали на драфте НБА-2011 под 35 пиком. Первые два сезона он провел в "Сакраменто Кингз" после чего продолжил карьеру в Европе. Последний сезон американец отыграл за подмосковные "Химки" с которыми выступал в самом престижном клубном чемпионате Старого света Евролиги. В его активе выигранный чемпионат сезона 2014-15 годов и чемпионство в НБА D-лига (2012-13).

Как сообщал УНН, олимпийский чемпион по баскетболу Джеймс стал одноклубником Михайлюка.