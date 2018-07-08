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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51659 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105828 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127329 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134686 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170500 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153875 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 141525 просмотра

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Экс-игрок НБА погиб во время перестрелки с полицейскими

Экс-игрок НБА погиб во время перестрелки с полицейскими

Киев  •  УНН

 • 7851 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Легкий форвард Тайлер Ханникат был найден мертвым в своем доме после перестрелки с полицейскими, передает УНН со ссылкой на Eurohoops и сайт БК "Химки".

Полицейские получили звонок от матери американского баскетболиста, которая сообщила о неадекватном поведении сына. При этом 27-летний мужчина забаррикадировался от полиции в своем доме в Лос-Анджелесе.

Когда офицеры прибыли на место происшествия, мужчина начал стрелять и заставил полицейских открыть ответный огонь.

Отмечается, что после проникновения в дом полицейских спецназа мужчину нашли мертвым. Расследование продолжается.

Стоит отметить, что Ханниката выбрали на драфте НБА-2011 под 35 пиком. Первые два сезона он провел в "Сакраменто Кингз" после чего продолжил карьеру в Европе. Последний сезон американец отыграл за подмосковные "Химки" с которыми выступал в самом престижном клубном чемпионате Старого света Евролиги. В его активе выигранный чемпионат сезона 2014-15 годов и чемпионство в НБА D-лига (2012-13).

Как сообщал УНН, олимпийский чемпион по баскетболу Джеймс стал одноклубником Михайлюка.

Украинские Национальные Новости

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