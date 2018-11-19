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Екс-гравець “Динамо” закінчив кар’єру і очолив французький клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Колишній захисник київського “Динамо” Папе Діакате розповів про своє закінчення кар’єри та нинішнє положення справ. Про це француз повідомив в інтерв’ю “Footboom”, передає УНН.

Француз працює в аматорському клубі п’ятого дивізіону Франції “Люневіль”, і наразі відправився на тренерські курси, щоб отримати диплом для роботи з клубами професійного статусу.

“Змушений був завершити кар’єру через проблеми зі здоров’ям, лікарі заборонили далі грати. Зараз треную клуб п’ятого дивізіону Франції „Люневфль“. Також пішов на тренерські курси, щоб мати можливість тренувати професіоналів. Активно займаюся, працюю над собою, щоб стати краще в цьому амплуа. У найближчому майбутньому бажаю досягти певного прогресу і успіху. Моя мета — колись очолити клуб з елітного дивізіону. Буду робити все, щоб це стало реальністю”, — наголосив 34-річний екс-футболіст.

Зауважимо, що в футболці київського “Динамо” Діакате відіграв 57 поєдинків, а за збірну Сенегалу — 38.

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