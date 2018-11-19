Экс-игрок "Динамо" закончил карьеру и возглавил французский клуб

Француз работает в любительском клубе пятого дивизиона Франции “Люневиль”, и теперь отправился на тренерские курсы, чтобы получить диплом для работы с клубами профессионального статуса.

“Вынужден был завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, врачи запретили дальше играть. Сейчас тренирую клуб пятого дивизиона Франции „Люневфль“. Также пошел на тренерские курсы, чтобы иметь возможность тренировать профессионалов. Активно занимаюсь, работаю над собой, чтобы стать лучше в этом амплуа. В ближайшем будущем хочу достичь определенного прогресса и успеха. Моя цель — прежде возглавить клуб из элитного дивизиона. Буду делать все, чтобы это стало реальностью”, — подчеркнул 34-летний экс-футболист.

Заметим, что в футболке киевского “Динамо” Диакате сыграл 57 поединков, а за сборную Сенегала — 38.