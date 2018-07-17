Екс-голова ДСНС Бочковський передбачає повторний розгляд кримінальної справи щодо себе
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня УНН. Колишній голова ДСНС України Сергій Бочковський не виключає початок повторного розгляду кримінальної справи, в якій він є основним фігурантом у зв’язку з відставкою судді. Про це він сам повідомив сьогодні журналістам в Києві, передає кореспондент УНН.
"У кримінальній справі суддя подав у відставку і буде знову перерозподіл справи, і все розглядатися почнеться з нуля", - сказав він.
Як повідомляв УНН, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не бачить підстав для поновлення Бочковського на посаді.
7 травня Бочковський подав заяву до Мін’юсту про примусове поновлення на посаді голови ДСНС.
Нагадаємо, 25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький за 208 статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину).