Екс-голова ДСНС Бочковський передбачає повторний розгляд кримінальної справи щодо себе

"У кримінальній справі суддя подав у відставку і буде знову перерозподіл справи, і все розглядатися почнеться з нуля", - сказав він.

Як повідомляв УНН, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.



Згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не бачить підстав для поновлення Бочковського на посаді.



7 травня Бочковський подав заяву до Мін’юсту про примусове поновлення на посаді голови ДСНС.



Нагадаємо, 25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький за 208 статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину).