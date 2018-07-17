Экс-глава ГСЧС Бочковский прогнозирует повторное рассмотрение криминального дела в отношении себя

"В уголовном деле судья подал в отставку и будет снова перераспределение дела, и все рассматриваться будет с нуля", - сказал он.

Как сообщал УНН, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.



Впоследствии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для востановления Бочковского в должности.



7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении в должности главы ГСЧС.



Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий за 208 статью УК Украины (задержание на месте совершения преступления).