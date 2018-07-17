Экс-глава ГСЧС Бочковский прогнозирует повторное рассмотрение криминального дела в отношении себя
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля УНН. Бывший глава ГСЧС Украины Сергей Бочковский не исключает начало повторного рассмотрения уголовного дела, в котором он является основным фигурантом в связи с отставкой судьи. Об этом он сам сообщил сегодня журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.
"В уголовном деле судья подал в отставку и будет снова перераспределение дела, и все рассматриваться будет с нуля", - сказал он.
Как сообщал УНН, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Впоследствии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для востановления Бочковского в должности.
7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении в должности главы ГСЧС.
Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий за 208 статью УК Украины (задержание на месте совершения преступления).