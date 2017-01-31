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Екс-глава правління банку “Михайлівський” пояснив, чому прокуратура хоче посадити його у в’язницю

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Прокуратура на сьогоднішній день всього лише інструмент для досягнення мети. А мета залишається незмінною — заволодіння активами колишнього акціонера банку “Михайлівський” Віктора Поліщука. Про це заявив екс-глава правління банку Ігор Дорошенко, передає УНН.

Для цього “переслідувачі” декілька разів намагалися отримати свідчення проти В.Поліщука.

“Вся історія, пов’язана з банком Михайлівський” має один єдиний лейтмотив — відібрати привабливі активи національного бізнесу“, — зазначив І.Дорошенко.

Він також спростував інформацію правоохоронних органів, заявивши, що госпіталізований був ще 26 січня, що підтверджується відповідними документами.

“Я не порушував умови перебування під домашнім арештом. Після доведення мене до критичного стану, я був госпіталізований в медичний заклад міста Києва, де з 26 січня мені доводиться проходити інтенсивне лікування. Госпіталізація зафіксована і підтверджена документально”, — повідомив І.Дорошенко.

Колишній голова банку “Михайлівський” також нагадав, що з травня місяця жодного разу не залишав межі України, і своєчасно виконував усі зобов’язання перед слідством.

“Всі мої дії на посаді голови правління банку "Михайлівський“ були повністю законні і правомірні. Всі судові рішення, які прийняті на сьогоднішній день, підтверджують мою правоту. Разом з тим, чим більше судових рішень програє Фонд, тим більше посилюється тиск на мене з боку прокуратури. Однак і цей факт не заважає мені продовжувати відстоювати свою невинуватість. Я не маю намірів ховатися, навіть при такому тиску”, — заявив І.Дорошенко.

Екс-глава правління банку підкреслює, що протягом усієї своєї професійної діяльності, завжди дотримувався правила, що клієнт — найголовніше, а тому все, що робилося їм і керованим ним банком — робилося в інтересах, перш за все, вкладників.

Діяльність банку була відкритою і законною. І, незважаючи на те, що періодично на банк здійснювався пресинг і на нього проводилися інформаційні атаки, банк завжди підтримував ліквідність на необхідному рівні, виконував всі зобов’язання перед вкладниками.

І.Дорошенко вважає, що поширення недостовірної інформації про його нібито відліт до Канади є черговим способом тиску і засобом досягнення мети замовниками тиску, яка пов’язане з наміром прокуратури неправомірно взяти його під варту.

“Поширена інформація в ЗМІ про нібито мій намір покинути Україну є брехнею. З різних джерел мені надходить інформація, що на моє ім’я бронюють квитки на рейс літаків в різні країни. Надалі, швидше за все, ці квитки повинні будуть стати підставою для клопотання про взяття мене під варту під тим приводом, що я нібито можу сховатися від слідства. Все це робиться з однією єдиною метою, переключити увагу вкладників і громадськості з реальної причини визнання банку неплатоспроможним (заволодіння привабливих активів) на те, що в бідах вкладників винні менеджмент банку і його акціонер”, — резюмував І.Дорошенко.

Нагадаємо, Апеляційний суд міста Києва відмовив прокуратурі в задоволенні клопотання щодо утримання І.Дорошенка під вартою на час слідства. Суд визнав клопотання безпідставним, з огляду на позитивну характеристику І.Дорошенка і виконання всіх зобов’язань перед слідством.

Однак зараз прокуратура знову намагається взяти І.Дорошенко під варту вже за новим епізодом, який розслідується за фактом доведення банку “Михайлівський” до банкрутства.

Раніше експерти в коментарях УНН вказували на те, що кримінальне розслідування за таким фактом має в першу чергу здійснюватися стосовно куратора від НБУ, який аж до визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним здійснював управління та нагляд за всіма фінансовими операціями в банку.

Також нагадаємо, банк “Михайлівський” був доведений до банкрутства, зокрема постановами Нацбанку

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