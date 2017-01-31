Экс-глава правления банка "Михайловский" объяснил, почему прокуратура хочет посадить его в тюрьму

Для этого "преследователи" несколько раз пытались получить показания против В.Полищука.

"Вся история, связанная с банком Михайловский" имеет один единственный лейтмотив - отобрать привлекательные активы национального бизнеса ", - отметил И.Дорошенко.

Он также опроверг информацию правоохранительных органов, заявив, что госпитализирован был еще 26 января, что подтверждается соответствующими документами.

"Я не нарушал условия пребывания под домашним арестом. После доведения меня до критического состояния, я был госпитализирован в медицинское учреждение города Киева, где с 26 января мне приходится проходить интенсивное лечение. Госпитализация зафиксирована и подтверждена документально ", - сообщил И.Дорошенко.

Бывший глава банка "Михайловский" также напомнил, что с мая месяца ни разу не покидал пределы Украины, и своевременно выполнял все обязательства перед следствием.

"Все мои действия на посту председателя правления банка" Михайловский "были полностью законны и правомерны. Все судебные решения, принятые на сегодняшний день, подтверждают мою правоту. Вместе с тем, чем больше судебных решений проигрывает Фонд, тем больше усиливается давление на меня с стороны прокуратуры. Однако и этот факт не мешает мне продолжать отстаивать свою невиновность. Я не имею намерений скрываться, даже при таком давлении ", - заявил И.Дорошенко.

Экс-глава правления банка подчеркивает, что в течение всей своей профессиональной деятельности, всегда придерживался правила, что клиент - самое главное, а потому все, что делалось им и управляемым им банком - делалось в интересах, прежде всего, вкладчиков.

Деятельность банка была открытой и законной. И, несмотря на то, что периодически на банк осуществлялся прессинг и на него проводились информационные атаки, банк всегда поддерживал ликвидность на необходимом уровне, выполнял все обязательства перед вкладчиками.

И.Дорошенко считает, что распространение недостоверной информации о его якобы вылете в Канаду является очередным способом давления и средством достижения цели заказчиками давления, которая связана с намерением прокуратуры неправомерно взять его под стражу.

"Распространенная информация в СМИ о якобы моем намерении покинуть Украину является ложью. Из разных источников мне поступает информация, что на мое имя бронируют билеты на рейс самолетов в разные страны. В дальнейшем, скорее всего, эти билеты должны будут стать основанием для ходатайства о взятии меня под стражу под тем предлогом, что я якобы могу скрыться от следствия. Все это делается с одной целью, переключить внимание вкладчиков и общественности с реальной причины признания банка несостоятельным (завладение привлекательным активом) на то, что в бедах вкладчиков виновны менеджмент банка и его акционер ", - резюмировал И.Дорошенко.

Напомним, Апелляционный суд города Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства по содержанию И.Дорошенко под стражей на время следствия. Суд признал ходатайство необоснованным, учитывая положительную характеристику И.Дорошенко и выполнения всех обязательств перед следствием.

Однако сейчас прокуратура снова пытается взять И.Дорошенко под стражу уже по новому эпизоду, который расследуется по факту доведения банка "Михайловский" до банкротства.

Ранее эксперты в комментариях УНН указывали на то, что уголовное расследование по такому факту должно в первую очередь осуществляться в отношении куратора от НБУ, который вплоть до признания банка "Михайловский" неплатежеспособным осуществлял управление и надзор за всеми финансовыми операциями в банке.

Также напомним, банк "Михайловский" был доведен до банкротства, в частности постановлениями Нацбанка .