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Екс-футболіст "Ювентуса" і "Бенфіки" увійшов у тренерський штаб "Карпат"

Київ • УНН

 • 9914 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Першим помічником головного тренера львівського ФК “Карпати” Жозе Мораіша став Дімаш Тейшейра — відомий у минулому португальський захисник “Бенфіки” та “Ювентуса”, передає УНН.

Екс-футболіст "Ювентуса" і "Бенфіки" увійшов у тренерський штаб "Карпат"

Тейшейра вже допомагав головному наставнику Жозе Мораішу у тренерському штабі англійського “Барнслі”.

Також у штабі залишилися тренер із фізичної підготовки Павло Сіренко та тренер воротарів Богдан Стронціцький.

Португальський фахівець Тейшейра в якості футболіста у 1994 році став гравцем лісабонської “Бенфіки”, здобув з командою Кубок Португалії. Через два роки перебрався в туринський “Ювентус”, з яким двічі ставав чемпіоном Італії та вигравав Суперкубок Італії. У 1998 році пробився зі “Старою Синьйорою” до фіналу Ліги чемпіонів, у якому тріумфував “Реал”.

Також виступав у турецькому “Фенербахче”, а потім в бельгійському “Стандарді”. Наприкінці кар’єри грав за лісабонський “Спортінг” (виграв чемпіонат і Кубок країни) та марсельський “Олімпік”.

Відзначимо, що спеціаліст у складі збірної Португалії провів 44 матчі, виступав на двох чемпіонатах Європи (1996 року в Англії та 2000 року в Бельгії та Нідерландах, де португальці здобули “бронзу”).

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