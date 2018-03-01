Екс-форвард збірної України став футболістом "Вентспілса"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Колишній нападник одеського “Чорноморця” Олексій Антонов поповнив ряди латвійського ФК “Вентспілс”, повідомляє УНН з посиланням на сайт латвійської команди.
Деталі підписаної угоди із “Вентспілсом” не розголошуються.
“Радий, що потрапив до клубу з багатими і переможними традиціями. „Вентспілс“ добре відомий в Європі, у мене на батьківщині цю команду теж відмінно знають. Прекрасно, що „жовто-сині“ ставлять тільки високі завдання, хочуть домогтися результату в усіх турнірах”, — заявив новачок клубу.
Примітно, що Антонов встиг забити два голи в ворота клубу “UCAM” на тренувальному зборі в Іспанії.
Варто зазначити, що в різні роки 31-річний спортсмен захищав кольори таких відомих клубів, як “Металіст (Харків), “Зоря” (Луганськ), “Іллічівець” (Маріуполь), “Дніпро” (Дніпропетровськ), “Чорноморець” (Одеса). Солідний у форварда і легіонерський досвід: в активі такі клуби, як “Кубань” (Росія), “Актобе” (Казахстан), угорський “Дьірмот” і “Габала” (Азербайджан). Всього ж в активі нападника без малого двісті матчів у вищій лізі чемпіонату України і 46 голів.
Додамо також, Антонов проводив 11 поєдинків за молодіжну збірну України (5 голів) та два за дорослу національну команду України.