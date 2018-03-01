Экс-форвард сборной Украины стал футболистом "Вентспилса"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Бывший нападающий одесского “Черноморца” Алексей Антонов пополнил ряды латвийского ФК “Вентспилс”, сообщает УНН со ссылкой на сайт латвийской команды.
Детали подписанного соглашения с “Вентспилсом” не разглашаются.
“Рад, что попал в клуб с богатыми и победными традициями. „Вентспилс“ хорошо известен в Европе, у меня на родине эту команду тоже отлично знают. Прекрасно, что „желто-синие“ ставят только высокие задачи, хотят добиться результата во всех турнирах”, - заявил новичок клуба.
Примечательно, что Антонов успел забить два гола в ворота клуба “UCAM” на тренировочном сборе в Испании.
Стоит отметить, что в разные годы 31-летний спортсмен защищал цвета таких известных клубов, как “Металлист (Харьков)”, Заря “(Луганск)”, Ильичевец “(Мариуполь)”, Днепр “(Днепропетровск)”, Черноморец “(Одесса). Солидный у форварда и легионерский опыт: в активе такие клубы, как “Кубань” (Россия), “Актобе” (Казахстан), венгерский “Дьирмот” и “Габала” (Азербайджан). Всего же в активе нападающего без малого двести матчей в высшей лиге чемпионата Украины и 46 голов.
Добавим также, Антонов проводил 11 поединков за молодежную сборную Украины (5 голов) и два по взрослую национальную команду Украины.