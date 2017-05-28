Екс-директору української бібліотеки в Москві зламали хребет
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Екс-директор Бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріної під час конвоювання зламали хребет, повідомив УНН з посиланням на "ОВД-Інфо".
Травму екс-директор отримала 29 жовтня 2015 року. Тоді її перевозили з відділу поліції в ізолятор тимчасового утримання. "В автозаку були жорсткі, то дерев'яні, то металеві сидіння. Водій не загальмував на лежачому поліцейському, автозак труснуло, і Шаріна вдарилася спиною", – повідомив адвокат правозахисникам.
Захист долучила до справи медичні документи про здоров'я Шаріної, в яких говориться, що вона страждає від наслідків компресійного перелому хребта.
Нагадаємо в Москві ініціатор обшуків у бібліотеці української літератури влаштував нову провокацію.