Экс-директору украинской библиотеки в Москве сломали позвоночник
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Экс-директор Библиотеки украинской литературы в Москве Натальи Шариной во время конвоирования сломали позвоночник, сообщил УНН со ссылкой на "ОВД-Инфо".
Травму экс-директор получила 29 октября 2015. Тогда ее перевозили из отдела полиции в изолятор временного содержания. "В автозаке были жесткие, то деревянные, то металлические сиденья. Водитель не остановился на лежачем полицейском, автозак тряхнуло, и Шарина ударилась спиной", - сообщил адвокат правозащитникам.
Защита приобщила к делу медицинские документы о здоровье Шариной, в которых говорится, что она страдает от последствий компрессионного перелома позвоночника.
Напомним, в Москве инициатор обысков в библиотеке украинской литературы устроил новую провокацию.