Экс-директору украинской библиотеки в Москве сломали позвоночник

Травму экс-директор получила 29 октября 2015. Тогда ее перевозили из отдела полиции в изолятор временного содержания. "В автозаке были жесткие, то деревянные, то металлические сиденья. Водитель не остановился на лежачем полицейском, автозак тряхнуло, и Шарина ударилась спиной", - сообщил адвокат правозащитникам.

Защита приобщила к делу медицинские документы о здоровье Шариной, в которых говорится, что она страдает от последствий компрессионного перелома позвоночника.

Напомним, в Москве инициатор обысков в библиотеке украинской литературы устроил новую провокацию.