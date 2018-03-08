Екс-директор з комунікацій Білого дому стверджує, що її електронну пошту зламали
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Екс-директор з комунікацій Білого дому Хоуп Хікс, виступаючи на слуханнях у спецкомітеті з розвідки Палати представників Конгресу США, заявила, що її електронна пошта зазнала злому. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію NBC.
За даними джерел телекомпанії, які були присутні на закритих слуханнях у вищезазначеному комітеті, Хікс розповіла, що позбулася доступу до двох поштових акаунтів. Один з них був особистим, інший вона використовувала як робочий, коли була членом передвиборної кампанії нинішнього президента США Дональда Трампа.
Як заявила Хікс законодавцям, вона вважає, що один зі згаданих акаунтів був зламаний невідомими особами. При цьому вона не уточнила, який саме, відзначає телеканал.
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Нагадаємо, екс-директор з комунікацій Білого дому в кінці минулого місяця протягом більше дев’яти годин відповідала на запитання членів спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США, що проводить розслідування втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. За відомостями телеканалу CNN, Хікс на слуханнях зізналася в тому, що, перебуваючи на своєму колишньому посту, кілька разів брехала заради Трампа, але, за її словами, це була невинна брехня для порятунку.
The New Yorker з посиланням на власні джерела повідомляє, що рішення Хікс піти у відставку не пов’язане з наданням свідчень конгресменам, а було прийнято заздалегідь. Про нього вона повідомила вузькому колу людей ще до зазначених слухань, стверджує кореспондент видання.
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Хікс вважалася одним з найбільш близьких помічників Трампа. Під час передвиборної гонки 2016 року в США вона була співробітницею прес-служби політика, а після його перемоги на виборах виконувала аналогічні обов’язки в його команді, яка відповідає за передачу влади в країні.