Экс-директор по коммуникациям Белого дома утверждает, что её почту взломали

Согласно данным источников телекомпании, которые присутствовали на закрытых слушаниях в вышеупомянутом комитете, Хикс рассказала, что лишилась доступа к двум почтовым аккаунтам. Один из них был личным, другой она использовала в качестве рабочего, когда была членом предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.

Как заявила Хикс законодателям, она считает, что один из упомянутых аккаунтов был взломан неизвестными лицами. При этом она не уточнила, какой именно, отмечает телеканал.

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Напомним, экс-директор по коммуникациям Белого дома в конце прошлого месяца в течение более девяти часов отвечала на вопросы членов спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, который проводит расследование вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. По сведениям телеканала CNN, Хикс на слушаниях призналась в том, что, находясь на своем прежнем посту, несколько раз врала ради Трампа, но, по её словам, это была невинная ложь во спасение.

The New Yorker со ссылкой на собственные источники сообщает, что решение Хикс уйти в отставку не связано с дачей показаний конгрессменам, а было принято заранее. О нем она сообщила узкому кругу людей еще до указанных слушаний, утверждает корреспондент издания.

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Хикс считалась одним из самых близких помощников Трампа. Во время предвыборной гонки 2016 года в США она была сотрудницей пресс-службы политика, а после его победы на выборах выполняла аналогичные обязанности в его команде, которая отвечает за передачу власти в стране.