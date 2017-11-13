Екс-директор ЦРУ: успіх Путіна щодо Трампа пояснюється використанням лестощів

Дж.Бреннан сказав, що Д.Трамп фактично "зробив поблажку Путіну", що може спонукати інші країни спробувати похитнути президента США.

Він додав, що очевидний успіх В.Путіна щодо Д.Трампа пояснюється його використанням лестощів. Також Дж.Бреннан підозрює, що Д.Трамп "з якоїсь причини" може бути "заляканий" В.Путіним.

"Це або наївність, невігластво, або страх з точки зору того, що містер Трамп робить щодо росіян", - сказав Дж.Бреннан.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрілися на саміті АТЕС у В'єтнамі під час церемонії фотографування. Але очікуваних переговорів між ними так і не відбулося.