Экс-директор ЦРУ: успех Путина в отношении Трампа объясняется использованием лести

Дж.Бреннан сказал, что Трамп фактически "сделал поблажку Путину", что может побудить другие страны попытаться поколебать Дональда Трампа.

Он добавил, что очевидный успех Владимира Путина в отношении Д.Трампа объясняется его использованием лести. Также Дж.Бреннан подозревает, что Д.Трамп "по какой-то причине" может быть "запуган" В.Путиным.

"Это либо наивность, невежество, либо страх с точки зрения того, что мистер Трамп делает по отношению к русским", - сказал Дж.Бреннан.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования. Но ожидаемых переговоров между ними так и не произошло.