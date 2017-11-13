Экс-директор ЦРУ: успех Путина в отношении Трампа объясняется использованием лести
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан считает, что успех президента РФ Владимира Путина в отношении президента США Дональда Трампа может быть объяснено использованием российским лидером лести. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.
Дж.Бреннан сказал, что Трамп фактически "сделал поблажку Путину", что может побудить другие страны попытаться поколебать Дональда Трампа.
Он добавил, что очевидный успех Владимира Путина в отношении Д.Трампа объясняется его использованием лести. Также Дж.Бреннан подозревает, что Д.Трамп "по какой-то причине" может быть "запуган" В.Путиным.
"Это либо наивность, невежество, либо страх с точки зрения того, что мистер Трамп делает по отношению к русским", - сказал Дж.Бреннан.
Напомним, президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования. Но ожидаемых переговоров между ними так и не произошло.