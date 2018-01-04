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Екс-директор Миколаївського аеропорту вніс 2,5 млн грн застави

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Екс-директор комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Миколаїв" Михайло Галайко вніс визначену йому судом заставу у сумі 2,5 млн грн і вийшов на волю із СІЗО. Про це УНН повідомили у Відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

Екс-директор Миколаївського аеропорту вніс 2,5 млн грн застави

“Так, дійсно він (Михайло Галайко — ред.) вніс 2,5 млн грн застави і вийшов на волю”, — сказали у поліції Миколаївщини.

Як повідомляв УНН, прокуратура затримала директора Миколаївського аеропорту на спробі дати хабар у 700 тис. грн голові Миколаївської облдержадміністрації Олексію Савченку за нібито продовження з ним трудового контракту.

Нагадаэмо, 31 грудня, суд обрав запобіжний захід екс-директору комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Миколаїв" у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у 2,5 млн грн.

Українські Національні Новини

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