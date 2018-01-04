Экс-директор Николаевского аэропорта внес 2,5 млн грн залога

"Да, действительно он (Михаил Галайко - ред.) внес 2,5 млн грн залога и вышел на свободу", - сказали в полиции Николаевской области.

Как сообщал УНН, прокуратура задержала директора Николаевского аэропорта на попытке дать взятку в 700 тыс. грн голове Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко за якобы продолжение с ним трудового договора.

Нагадаэмо, 31 декабря, суд избрал меру пресечения экс-директору коммунального предприятия "Международный аэропорт "Николаев" в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 2,5 млн грн.