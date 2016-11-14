Екс-дільничого, що відібрав квартиру у сироти, заарештували на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Правоохоронці заарештували організатора злочинної групи, що відібрала квартиру у сироти на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що група злочинців протягом липня-вересня 2015 року у м. Маріуполі шахрайським шляхом спочатку заволоділа грошима сироти у сумі більше 100 тис. грн, а у подальшому – квартирою у м. Маріуполі.
За результатом вжитих прокуратурою Донецької області заходів, у тому числі, спрямованих на координацію дій слідчих та оперативних підрозділів, організатора злочинної групи затримали.
Наразі учасникам групи оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст.190 (шахрайство) ч.1 ст.353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) КК України.
За клопотанням прокуратури організатору злочинної групи, який у минулому працював дільничним інспектором міліції, судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.