Экс-участкового, который отобрал квартиру у сироты, арестовали в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Правоохранители арестовали организатора преступной группы, которая отобрала квартиру у сироты в Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что группа преступников в течение июля-сентября 2015 года в г. Мариуполе мошенническим путем сначала завладела деньгами сироты в сумме более 100 тыс. грн, а в дальнейшем - квартирой в г. Мариуполе.
По результатам принятых прокуратурой Донецкой области мероприятий, в том числе, направленных на координацию действий следователей и оперативных подразделений, организатора преступной группы задержали.
Сейчас участникам группы объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2,3 ст.190 (мошенничество) ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) УК Украины.
По ходатайству прокуратуры организатору преступной группы, который в прошлом работал участковым инспектором милиции, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.