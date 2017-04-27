Екс-чиновник В.Шейбут і його донька причетні до фінансування "ДНР" (доповнено)

"В рамках триваючих слідчих дій уже встановлено, що до каналу фінансування терористичної організації ("ДНР" – ред.) є причетний колишній посадовець часів Януковича, який займав одну з керівних посад у податковій службі і був доволі близьким до тодішнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова, зокрема, його прізвище Шейбут, звати його Віктор", - сказав О.Ткачук.

Крім того за його словами, до схеми фінансування "ДНР" причетна донька екс-чиновника Катерина Шейбут.

"В рамках слідчих дій нами встановлено те, що пані Катерина Шейбут є секретарем фейкового громадського руху "Донецька республіка",- сказав О.Ткачук.

Він додав, що К.Шейбут незаконно заволоділа завдяки бойовикам "ДНР" підприємством на території Донбасу, зокрема, Донецьким лікеро-горілчаним комбінатом, "де згодом було налагоджено виробництво у промислових масштабах лікеро-горілчаної продукції".

"Усі прибутки від цієї діяльності, звичайно, привласнюються бойовиками", - уточнив О.Ткачук.

Він додав, що компанія К.Шейбут "Катя+" сплачує податки "ДНР" і надає фінансову допомогу так званому "Фонду Захарченко".

За даними О.Ткачука, суттєві кошти перераховувалися і перевозилися також на контрольовану українською владою територію.

"Нами сьогодні були проведені обшуки у помешканнях і банківських скриньках, які належать родині Шейбутів…За наявною інформацією це готівка, яка була отримана від незаконної діяльності на тимчасово окупованій території Донбасу і це кошти, які сюди на контрольовану українською владою територію перераховувалися для того, щоб їх тут легалізувати",- сказав О.Ткачук, додавши, що за ці кошти Шейбути купували нерухомість, коштовності та ін.. активи.

Зокрема, слідчі вилучили на даний момент готівки на суму приблизно 1 млн дол., 130 тис. євро, а також до 1 кг золотих злитків.

Наразі слідчі дії тривають.

Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками злочину, передбаченого ст..110-2 ККУ (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади чи зміни меж території держави).

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 10 років.

Як повідомляв УНН, канал фінансування терористичної організації "ДНР" перекрили у Києві.