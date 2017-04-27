Экс-чиновник В.Шейбут и его дочь причастны к финансированию "ДНР" (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Бывший чиновник, близкий к экс-премьер-министру Николаю Азарову Виктор Шейбут и его дочь Екатерина причастны к финансированию "ДНР". Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
"В рамках продолжающихся следственных действий уже установлено, что к каналу финансирования террористической организации ("ДНР"- ред.) причастен бывший чиновник времен В.Януковича, который занимал одну из руководящих должностей в налоговой службе и был довольно близким к тогдашнему премьер-министру Украина Николаю Азарову, в частности, его фамилия Шейбут, зовут его Виктор", - сказал О.Ткачук.
Кроме того, по его словам, в схему финансирования "ДНР" причастна дочь экс-чиновника Екатерина Шейбут.
"В рамках следственных действий нами установлено, что Екатерина Шейбут является секретарем фейкового общественного движения "Донецкая республика", - сказал О.Ткачук.
Он добавил, что К.Шейбут незаконно завладела благодаря боевикам "ДНР" предприятием на территории Донбасса, в частности, Донецким ликеро-водочным комбинатом, "где впоследствии было налажено производство в промышленных масштабах ликероводочной продукции".
"Все доходы от этой деятельности, конечно, присваиваются боевиками", - уточнил О.Ткачук.
Он добавил, что компания К.Шейбут "Катя +" платит налоги "ДНР" и оказывает финансовую помощь так называемом "Фонда Захарченко".
По данным О.Ткачука, существенные средства перечислялись и перевозились также на контролируемую украинскими властями территорию.
"Нами сегодня были проведены обыски в помещениях и банковских ячейках, принадлежащих семье Шейбут ... По имеющейся информации это наличные, полученной от незаконной деятельности на временно оккупированной территории Донбасса и это средства, которые сюда на контролируемую украинскими властями территорию перечислялись для того, чтобы их здесь легализовать", - сказал О.Ткачук, добавив, что за эти средства Шейбут покупали недвижимость, драгоценности и др .. активы.
В частности, следователи изъяли на данный момент наличности на сумму примерно 1 млн долл., 130 тыс. евро, а также до 1 кг золотых слитков.
Сейчас следственные действия продолжаются.
Уголовное производство зарегистрировано по признакам преступления, предусмотренного ст..110-2 УК (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти или изменения границ территории страны).
Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 10 лет.
Как сообщал УНН, канал финансирования террористической организации "ДНР" перекрыли в Киеве.