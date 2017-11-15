Екс-чемпіон світу з боксу Ф'юрі повернувся до тренувань

Ф'юрі на тренуванні провів серію різноманітних ударів під наглядом і допомогою одного із тренерів.

Варто відзначити, що після перемоги восени 2015 року над Володимиром Кличко за рішенням суддів, британець отримав титули WBA, IBF, WBO, IBO і американського журналу The Ring, але після цього не провів жодного бою через проблеми із допінгом, вживання наркотиків.

Нагадаємо, що в планах Ф'юрі проведення трьох боксерських двобоїв у 2018 році. Окрім того, команда британця почала переговори щодо проведення двобою із Ентоні Джошуа.

Як повідомлялося раніше, Ф'юрі викликав на ринг Віталія Кличка, попри те, що у минулому році заявляв про втрату бажання до життя.