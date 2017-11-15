Экс-чемпион мира по боксу Фьюри вернулся к тренировкам

Фьюри на тренировке провел серию разнообразных ударов под наблюдением и помощью одного из тренеров.

Стоит отметить, что после победы осенью 2015 над Владимиром Кличко по решению судей, британец получил титулы WBA, IBF, WBO, IBO и американского журнала The Ring, но после этого не провел ни одного боя из-за проблем с допингом, употребление наркотиков.

Напомним, что в планах Фьюри проведения трех боксерских поединков в 2018 году. Кроме того, команда британца начала переговоры о проведении поединка с Джошуа.

Как сообщалось ранее, Фьюри вызвал на ринг Виталия Кличко, несмотря на то, что в прошлом году заявлял о потере желания к жизни.