Екс-чемпіон світу отримав 18 років ув’язнення за сексуальне насильство над донькою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Екс-чемпіон світу з боксу в напівсередній вазі Карлос Бальдомір отримав покарання за сексуальне насильство щодо власної дочки, передає УНН з посиланням на "Boxing Scene".
Аргентинець у 48-річному віці був засуджений на 18 років. Дане рішення було оголошено в суді у Санта-Фе. Вирок був зачитаний за закритими дверима.
Бальдомір знаходився у ранзі чемпіона WBC в 2006 році, був заарештований в 2016 році після звинувачень його колишньої дружини в тому, що він знущався над своєю дочкою в період між 2012 і 2014 роками, коли їй було сім-вісім років.
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Зазначається, що коли проти аргентинця були висунуті звинувачення, Бальдомір жив зі своєю нинішньою дружиною і чотирирічним сином. У нього також три дочки від першого шлюбу.
Додамо, Бальдомір завершив професійну кар'єру в 2014 році з рекордом 49 перемог, 15 нокаутом, 16 поразок і шість нічиїх.