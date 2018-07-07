Екс-бойовик "ДНР" влаштувався на службу в одну з військових частин Об’єднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Учасника терористичної організації “ДНР”, який переховувався від правосуддя в одній з військових частин Об’єднаних сил, затримано. Про це УНН повідомили у прес-центрі ООС.
“...в результаті проведеної спецоперації затримано мешканця Херсонської області, який у 2014 році приєднався до бойовиків проросійських бандформувань та вступив на службу до штабу „ДНР“ у місті Часів Яр, де зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків з виявлення та затримання патріотично налаштованих громадян України в Артемівському районі Донецької області”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-центру, у липні 2014 року з початком звільнення українських міст від проросійських бандформувань, затриманий залишив службу в “ополченні Новоросії” та повернувся до Херсонщини.
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“Згодом, з метою уникнення від покарання молодик призвався за мобілізацією до Збройних сил України та в подальшому уклав контракт на проходження військової служби в одній з військових частин, яка залучена до операції Об’єднаних сил.
Оперативники військової контррозвідки викрили та певний час тримали колишнього бойовика під контролем”, — йдеться у повідомленні.
У прес-центрі додали, що 6 липня 2018 року матеріали щодо протиправної діяльності вказаної особи передано до Бахмутського відділу поліції ГУ НПУ в Донецькій області з метою відкриття кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань”.