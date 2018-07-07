Экс-боевик "ДНР" устроился на службу в одну из воинских частей Объединенных сил

"... в результате проведенной спецоперации задержан житель Херсонской области, который в 2014 году присоединился к боевикам пророссийских бандформирований и поступил на службу в штаб "ДНР" в городе Часов Яр, где с оружием в руках выполнял указания своих главарей по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украины в Артемовском районе Донецкой области", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, в июле 2014 года с началом освобождения украинских городов от пророссийских бандформирований, задержанный оставил службу в "ополчении Новороссии" и вернулся в Херсонскую область.

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"Впоследствии, с целью избежания наказания молодой человек был призван по мобилизации в Вооруженные силы Украины и в дальнейшем заключил контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, которая вовлечена в операции Объединенных сил.

Оперативники военной контрразведки разоблачили и некоторое время держали бывшего боевика под контролем", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что 6 июля 2018 года материалы о противоправной деятельности указанного лица переданы в Бахмутский отдел полиции ГУ НПУ в Донецкой области с целью открытия уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".