Екс-баскетболіст збірної України виступатиме в чемпіонаті Мозамбіку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Український центровий Максим Івшин, який найбільш відомий на батьківщині своїми виступами за "Черкаські Мавпи" та "Азовмаш", продовжить кар'єру в Мозамбіку, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Івшин погодив контракт з мозамбікським "Ферровіаріо Бейра". Наразі його команда розташована на другій сходинці у чемпіонаті Мозамбіку.
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У минулому сезоні "бігмен" грав за команду з Черкас, де за 18 матчів в середньому записував до свого активу 5,1 бали та 2,6 підбирань.
Додамо, що раніше Івшин долучався і до виступів за збірну України (2006-2008), а також захищав кольори команди U-20 (2004-2006).